В Украину пришел атмосферный фронт: синоптик предупредила о резком изменении погоды

София Закревская Общество 14:31, 28.03.2021 Обновлено: 14:51, 28.03.2021

Украину в понедельник, 29 марта, накроют снег и дожди. Такие резкие изменения погодных условий обусловлены атмосферным фронтом, который зашел на территорию страны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что влияние фронта на себе уже ощутили западные области (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Судя по карте, непогода уже распространилась на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Ровенской и части Житомирской областей.

В других регионах пока преимущественно солнечно, однако Диденко предупредила, что теперь атмосферный фронт начал движение в восточном направлении. Сейчас в Украине фиксируют температуру воздуха от +2 до +14 градусов.

Напомним, в Украинских Карпатах снова усилились снегопады и метели. Из-за этого на некоторых участках синоптики объявили об угрозе схода лавин.

В Украину зашел атмосферный фронт.
Наталья Диденко в Facebook
Непогода движется на восток.
Наталья Диденко в Facebook
Скриншот.
Наталья Диденко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня сказала, что в начале апреля в Украине начнется стабильное потепление.

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