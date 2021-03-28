В Україну прийшов атмосферний фронт: синоптикиня попередила про різку зміну погоди

Україну в понеділок, 29 березня, накриють сніг та дощі. Такі різкі зміни погодних умов обумовлені атмосферним фронтом, який зайшов на територію країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що вплив фронту на собі вже відчули західні області (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Судячи з карти, негода вже поширилася на території Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Волинської, Рівненської та частини Житомирської областей.

У решті регіонів наразі здебільшого сонячно, однак Діденко попередила, що тепер атмосферний фронт почав рух у східному напрямку. Наразі в Україні фіксують температуру повітря від +2 до +14 градусів.

Нагадаємо, в Українських Карпатах знову посилилися снігопади та хуртовини. Через це на деяких ділянках синоптики оголосили про загрозу сходження лавин.

В Україну зайшов атмосферний фронт. Наталія Діденко у Facebook

Негода рухається на схід. Наталія Діденко у Facebook

Скриншот. Наталія Діденко у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня сказала, що на початку квітня в Україні почнеться стабільне потепління.