В Украину придут заморозки: синоптики назвали регионы, которые в зоне риска

В Украине в ближайшие сутки сохранится влажная прохладная погода. В то же время местами уже ночью 19 апреля прогнозируют заморозки.

В частности, до -3 градусов (І уровень опасности). С предупреждением о метеорологических явлениях выступили синоптики Украинского гидрометцентра.

По их данным, в понедельник в Карпатском регионе, Хмельницкой, Винницкой областях, ночью и в северо-восточных местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах еще и с мокрым снегом. Но на остальной территории будет без существенных осадков.

В западных и северных областях ночью и утром 19 апреля возможен туман. Ветер прогнозируют переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью ожидается на уровне +1... +6 градусов, но в Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях на поверхности почвы возможны заморозки до 0... -3. Прохладно будет и в Карпатах – ночью -2... -3 градуса, а днем прогреет только до +5. На остальной территории днем в понедельник столбики термометров местами поднимутся до +10... + 15 градусов.

В Киеве в первый день недели не прогнозируют существенных осадков. Температура ночью опустится до +2... +4, днем будет на уровне +11... +13 градусов.

Забегая вперед, синоптики прогнозируют, что 20 апреля из-за прихода циклона в южной, восточной части, днем также в большинстве центральных и Сумской областях ожидаются умеренные или и значительные дожди, местами грозы, а в отдельных районах даже град.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики отмечают, что на майские праздники и Пасху, которую православные христиане отметят 2 мая, погода в Украине тоже будет прохладной. Но потепление может начаться сразу после этого.