В Украину придут сильный ветер и дожди: синоптик дала прогноз на воскресенье

В воскресенье, 24 января, в Украине ожидается потепление, однако с сильным ветром.

Как сообщила в Telegram народный синоптик Наталья Диденко, днем температура воздуха будет достигать +3...+8 градусов, на юге и на Закарпатье до +8...+13 градусов.

Ветер будет порывистым, сильным, южного направления.

"Будет преобладать влажная погода, так как пододвинутся дожди. Где ночью, утром – до нуля, там возможен мокрый снег. Особенно в горах", – отметила она.

В Киева 24 января тоже будет ветрено, тепло и с дождем. Днем до +5, +6 градусов.

Уже в середине следующей недели ожидается похолодание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале погода в Украине обещает сюрпризы в виде температурных "качелей".