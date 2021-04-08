В Украину придет потепление: синоптики уточнили весенний прогноз на пятницу. Карта

В пятницу, 9 апреля, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Страна будет находиться под влиянием антициклона "Пегги", который обеспечит высокое атмосферное давление.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра в Facebook. В западных, центральных и восточных областях ночью еще будут небольшие морозы, в остальных регионах – выше нуля (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 тепла. Днем по стране ожидается от 6 до 11 тепла, сильнее всего воздух прогреется на юге и западе Украины. В Карпатах ночью похолодает до 4-9 градусов мороза, днем – от 5 градусов мороза до 0.

В Киеве будет относительно ясный день без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет от 2 градусов мороза до 0, днем потеплеет до 10 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, в Украину 9 апреля наконец придет настоящая весенняя теплая погода благодаря южному антициклону "Пегги", сообщила синоптик Наталья Диденко.