В Україну прийде потепління: синоптики уточнили весняний прогноз на п'ятницю. Карта

У п'ятницю, 9 квітня, в Україні очікується сонячна погода без опадів. Країна буде перебувати під впливом антициклону "Пеггі", який забезпечить високий атмосферний тиск.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру у Facebook. У західних, центральних і східних областях уночі ще будуть невеликі морози, в решті регіонів – вище нуля (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Температура повітря вночі коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 тепла. Вдень по країні очікується від 6 до 11 тепла, найсильніше повітря прогріється на півдні і заході України. У Карпатах уночі похолодає до 4-9 градусів морозу, вдень – від 5 градусів морозу до 0.

У Києві буде відносно ясний день без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде від 2 градусів морозу до 0, вдень потеплішає до 10 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, в Україну 9 квітня нарешті прийде справжня весняна тепла погода завдяки південному антициклону "Пеггі", повідомила синоптикиня Наталія Діденко.