В Украину придет потепление: прогноз погоды до конца недели
В Украине в ближайшую ночь погода продемонстрирует ночные морозы до -19 градусов, в выходные местами засыплет снегом с дождем, но в дневные часы принесет незначительное повышение температуры.
Такой прогноз до конца недели дают синоптики Украинского гидрометцентра на странице в Facebook. Отмечается, что с понедельника в стране начнет теплеть и будет наблюдаться оттепель.
В частности, до конца пятницы, 19 февраля, на большей части территории без осадков. На юге и востоке отдельные порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, днем столбики термометров покажут -7... -12.
В южных, юго-восточных областях, на Закарпатье и местами Прикарпатье температура днем повысится до -5... +1.
В субботу на Правобережье, в воскресенье в восточных и северо-восточных областях возможен небольшой, а в Карпатах умеренный снег, в западных областях с дождем.
На остальной территории осадков не ожидается, при этом в Украине местами будет наблюдаться туман.
Температура 20 февраля: ночью -12... -19, днем +4... +2, на западе страны -3... -10 ночью и 0... + 5 днем. В воскресенье, 21 февраля, в Украину придет дальнейшее повышение температуры на 2-5 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Синоптики уточнили, где 19 февраля погода в Украине будет наиболее морозной.
В Укргидрометцентре спрогнозировали оттепель в Украине в конце недели, которую определит теплый воздух с Атлантики.