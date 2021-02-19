В Украину придет потепление: прогноз погоды до конца недели

В Украине в ближайшую ночь погода продемонстрирует ночные морозы до -19 градусов, в выходные местами засыплет снегом с дождем, но в дневные часы принесет незначительное повышение температуры.

Такой прогноз до конца недели дают синоптики Украинского гидрометцентра на странице в Facebook. Отмечается, что с понедельника в стране начнет теплеть и будет наблюдаться оттепель.

В частности, до конца пятницы, 19 февраля, на большей части территории без осадков. На юге и востоке отдельные порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, днем столбики термометров покажут -7... -12.

В южных, юго-восточных областях, на Закарпатье и местами Прикарпатье температура днем повысится до -5... +1.

В субботу на Правобережье, в воскресенье в восточных и северо-восточных областях возможен небольшой, а в Карпатах умеренный снег, в западных областях с дождем.

На остальной территории осадков не ожидается, при этом в Украине местами будет наблюдаться туман.

Температура 20 февраля: ночью -12... -19, днем +4... +2, на западе страны -3... -10 ночью и 0... + 5 днем. В воскресенье, 21 февраля, в Украину придет дальнейшее повышение температуры на 2-5 градусов.

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