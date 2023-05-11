В Украину придет потепление, но часть областей коснутся дожди: синоптикиня дала детальный прогноз

Ночные заморозки наконец-то отступят во всех областях Украины. Вместо этого ворвется настоящая теплая летняя погода, однако не без дождей.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Уже в эту пятницу, потеплеет в большинстве областей Украины.

Так, 12 мая по областям ожидается температура воздуха в диапазоне +15 до +20 градусов. Выходные будут еще теплее. Ночи все еще будут оставаться прохладными, хотя прогнозируется, что уже не будет заморозков.

Будет преобладать влияние антициклона, поэтому в большинстве областей Украины не ожидаются значительные осадки.

"Разве хвост атмосферного фронта заденет небольшими дождями северо-восток и север", – предупредила Диденко.

В Киеве наступает постепенное потепление. Завтра температура поднимется до +19 градусов, а дальше будет еще выше. В пятницу в столице ожидается сухая погода, хотя днем возможна облачность и легкий дождь.

"С чистой совестью высаживаем все, что запланировали, и цветочки в горшках могут уже нормально ночевать, в комфорте", – добавила синоптик.

Ранее сообщалось, что в Украину после заморозков придет потепление. Так, в заключительные дни недели – пятницу, субботу и воскресенье – ожидается конец заморозков и заметное потепление.

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