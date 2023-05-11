В Украину придет потепление, но часть областей коснутся дожди: синоптикиня дала детальный прогноз
Ночные заморозки наконец-то отступят во всех областях Украины. Вместо этого ворвется настоящая теплая летняя погода, однако не без дождей.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Уже в эту пятницу, потеплеет в большинстве областей Украины.
Так, 12 мая по областям ожидается температура воздуха в диапазоне +15 до +20 градусов. Выходные будут еще теплее. Ночи все еще будут оставаться прохладными, хотя прогнозируется, что уже не будет заморозков.
Будет преобладать влияние антициклона, поэтому в большинстве областей Украины не ожидаются значительные осадки.
"Разве хвост атмосферного фронта заденет небольшими дождями северо-восток и север", – предупредила Диденко.
В Киеве наступает постепенное потепление. Завтра температура поднимется до +19 градусов, а дальше будет еще выше. В пятницу в столице ожидается сухая погода, хотя днем возможна облачность и легкий дождь.
"С чистой совестью высаживаем все, что запланировали, и цветочки в горшках могут уже нормально ночевать, в комфорте", – добавила синоптик.
Ранее сообщалось, что в Украину после заморозков придет потепление. Так, в заключительные дни недели – пятницу, субботу и воскресенье – ожидается конец заморозков и заметное потепление.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!