В Украину после заморозков придет потепление: синоптик назвала даты

Украинцев предупредили о ночных заморозках и похолодании в ближайшие дни. Однако уже в конце недели погода будет солнечной и теплой.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Так, в ближайшую ночь ожидаются заморозки во многих областях Украины.

Завтра в течение дня температура воздуха будет достаточно прохладной с отметками от +13 до +16 градусов в большинстве регионов. В Карпатах и на востоке страны ожидается еще более холодная погода с температурой от +9 до +11 градусов.

В ночные часы 11 мая в Украине не ожидаются дожди, погода будет сухой и ясной. В течение дня в восточных областях и некоторых центральных и северных регионах ожидается увеличение облачности и влажности, местами возможны небольшие дожди, а на востоке могут быть умеренные дожди. В южной части и западе страны не предполагается значительных осадков.

В столице Украины в течение дня 11 мая будут периодические тучи, но без существенных осадков, хотя в отдельных районах возможна небольшая дождливая активность. Температура воздуха в Киеве ночью будет составлять около +5 градусов, а днем поднимется до +15 градусов.

В заключительные дни недели – пятницу, субботу и воскресенье – ожидается конец заморозков и заметное потепление. Температура воздуха в эти выходные поднимется, наконец, в большинстве областей Украины и будет составлять +17…+22 градуса.

Как сообщалось ранее, в Украине до конца этой недели почти во всех регионах синоптики прогнозируют дожди. Однако температура воздуха будет постепенно повышаться и уже ближе к выходным во многих областях потеплеет до +20.

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