В Украину придет похолодание с мокрым снегом: прогноз погоды на 23 февраля

В Украине в среду, 23 февраля, будет прохладно. В некоторых регионах страны будет идти дождь, а на западе будет идти мокрый снег.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, дожди на протяжении всех суток ожидаются на Херсонщине и в Крыму. А в юго-восточных и восточных областях дождь будет идти ночью и утром.

23 февраля холоднее всего будет на Закарпатье, где температура воздуха днем опустится до +2...+4 градусов. Ночь будет морозной – от -1 до - 3.

В остальных западных регионах столбики термометров будут показывать днем +4...+6, ночью опустятся до -3. На всей территории западных областей будет идти мокрый снег с дождем.

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В северных областях будет облачная, но сухая погода. Днем температура +4…+6 градусов. Ночью от +1 до –1.

Немного теплее будет на востоке страны. Днем здесь столбики термометров будут показывать +5…+9, а в Запорожье температура прогреется до +10. В этих регионах обойдется без осадков, преимущественно солнечно.

Теплее всего будет на юге страны. Там днем температура воздуха прогреется до +8...+10 градусов. Ночью от +2 до +5. Но, несмотря на тепло, в Херсоне будет идти дождь и днем и ночью. Такая же мокрая погода ожидается и в Крыму.

В Киеве 23 февраля будет сухо, но прохладно. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура днем будет +4...+6, ночью опустится до -1.

Похожий прогноз на 23 февраля дает синоптик Наталья Диденко. Она также обещает в среду похолодание. По ее прогнозам оно будет незначительным и недолгим.

"В дальнейшем в Украине атмосферное давление повысится, а значит, существенных осадков не ожидается, даже можно будет любоваться солнышком", – сообщила Наталья Диденко.

Метеорологи предупреждают, что 23 февраля на высокогорье восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в высокогорье Закарпатской и в горы Ивано-Франковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, глобальное изменение климата будет иметь последствия для нашей страны. В Украине может повыситься среднегодовая температура, а зима – совсем исчезнет.​ ​