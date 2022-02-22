В Украину придет похолодание с мокрым снегом: прогноз погоды на 23 февраля
В Украине в среду, 23 февраля, будет прохладно. В некоторых регионах страны будет идти дождь, а на западе будет идти мокрый снег.
Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, дожди на протяжении всех суток ожидаются на Херсонщине и в Крыму. А в юго-восточных и восточных областях дождь будет идти ночью и утром.
23 февраля холоднее всего будет на Закарпатье, где температура воздуха днем опустится до +2...+4 градусов. Ночь будет морозной – от -1 до - 3.
В остальных западных регионах столбики термометров будут показывать днем +4...+6, ночью опустятся до -3. На всей территории западных областей будет идти мокрый снег с дождем.
В северных областях будет облачная, но сухая погода. Днем температура +4…+6 градусов. Ночью от +1 до –1.
Немного теплее будет на востоке страны. Днем здесь столбики термометров будут показывать +5…+9, а в Запорожье температура прогреется до +10. В этих регионах обойдется без осадков, преимущественно солнечно.
Теплее всего будет на юге страны. Там днем температура воздуха прогреется до +8...+10 градусов. Ночью от +2 до +5. Но, несмотря на тепло, в Херсоне будет идти дождь и днем и ночью. Такая же мокрая погода ожидается и в Крыму.
В Киеве 23 февраля будет сухо, но прохладно. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура днем будет +4...+6, ночью опустится до -1.
Похожий прогноз на 23 февраля дает синоптик Наталья Диденко. Она также обещает в среду похолодание. По ее прогнозам оно будет незначительным и недолгим.
"В дальнейшем в Украине атмосферное давление повысится, а значит, существенных осадков не ожидается, даже можно будет любоваться солнышком", – сообщила Наталья Диденко.
Метеорологи предупреждают, что 23 февраля на высокогорье восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в высокогорье Закарпатской и в горы Ивано-Франковской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, глобальное изменение климата будет иметь последствия для нашей страны. В Украине может повыситься среднегодовая температура, а зима – совсем исчезнет.