В Украину придет похолодание, дожди и грозы накроют все регионы: прогноз погоды на выходные. Карта

На выходных 18-19 сентября по всей территории Украины погода ухудшится. Осадки не обойдут ни одной области, с запада поползет похолодание.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, холодное на выходных будет на Львовщине и Волыни. В эти области циклон принесет наиболее разное снижение температуры.

В субботу, 18 сентября, осадки накроют всю Украину. В большинстве регионов пройдут грозы. На Западе и в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях – дожди. Непогода пройдет только Донецкой и Луганской области.

Температура воздуха начнет снижаться с западных областей и севера. Здесь столбики термометров опустятся днем до +14 ... + 16 и до +10 ... + 12 градусов ночью.

Видео дня

Прохладно будет и в центральных областях. Днем ожидается +16 ... + 18, а ночью +11 ... + 13 градусов.

Тепло еще задержится в восточных и южных областях, где днем столбики термометров будут показывать +20 ... + 22, ночью +14 ... + 16 градусов.

В Центре воздух прогреется до +19 ... + 21 градусов.

В воскресенье, 19 сентября, в западных областях похолодание будет еще более значительным: от +7 ... + 9 на Волыни до + 12 ... + 14 на Закарпатье. Также на 7 градусов понизится температура воздуха в Винницкой области. В других регионах, по прогнозам синоптиков, существенных изменений не будет.

И всех областях, кроме Запорожской и Херсонской, продолжит шел дождь. В части областей снова ожидаются грозы, преимущественно в центре, на юге и востоке.

В Киеве 18 сентября температура воздуха составит +17 ... + 19 градусов. В столице дожди и днем и ночью.

В воскресенье температура в Киеве снизится до +14 ... + 16 градусов. Ночью будет идти дождь.

По словам синоптика Натальи Диденко, такую погоду в Украине несут атмосферные фронты, которые придут с запада и поливать дождями практически все области.

По ее прогнозам, в воскресенье, 19 сентября, похолодает "до шерстяных пальто и толстых пуховиков" в западных областях, где даже днем температура воздуха не поднимется выше +7 ... + 12.

Похолодает также на севере и Волыни. А теплое будет в Запорожье, Донецкой и в Крыму, где ожидается + 20 + 25 градусов. Однако, Диденко отметила, что из-за дождей и там станет прохладнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида отметил, что так называемое бабье лето может прийти в Украину в третьей декаде сентября. В это время температура воздуха прогреется до 15-20 градусов.