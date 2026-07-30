Справедливо отмечают, что США и Израиль способны отрезать Иран лишь с юга, в то время как с севера – через Каспийское море – это может сделать только Украина.

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На цьому тлі цікаво, що зустрічі Трампа із Зеленським і з Нетаньягу були призначені на близький час, це навіть дало спостерігачам певні підстави казати про контури можливої нової коаліції – США, Ізраїль і Україна, яку об'єднує спільна проблема щодо Ірану.

Експерти припускають, що саме про це йшлося на зустрічі Зеленського з Трампом.

Ну а передувала події несподівана для багатьох зустріч славнозвісної Лори Лумер [як раз американська єврейка – в Україні!] з Арсенієм Яценюком.

Лора потім розповіла, що обговорила з ним стосунки між США й Україною за умов війни; в свою чергу колишній прем’єр повідомив, що інтерв’ю з ним Лумер записала в бомбосховищі:

"Вона ризикує власним життям, щоб донести правду американському народу та всьому світу. Чудова робота, Лоро, напередодні зустрічі Трампа та Зеленського".

Тож взаємини з чинним керівництвом Сполучених Штатів перетворюються через "трампиню" з суто державних (так би мовити, вимушених) на загальносуспільні.