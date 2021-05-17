По Украине ударят дожди и грозы: появился свежий прогноз погоды

В понедельник, 17 мая, всю территорию Украины накроют дожди с грозами. В то же время существенного похолодания не ожидается.

Соответствующий прогноз погоды появился на сайте Украинского гидрометцентра. Так, холоднее всего будет на западе страны – температура воздуха днем составит +18+22 градуса, ночью опустится +8+13. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

На севере страны воздух прогреется до +20+23 градусов днем и до +10+13 ночью. В восточных регионах, несмотря на осадки, будет достаточно тепло – температура днем +24+29 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +12+16.

На юге страны будет несколько прохладнее – +20+24 градуса днем и +11+15 ночью, ветер северо-западный 7-12 м/с.

В Киеве и области 17 мая также ожидается +19+21 градус днем и +11+13 ночью, а также дожди с грозами.

Напомним, ГосЧС предупредила, что в начале следующей недели в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. По всей стране прогнозируют грозы. В южных и центральных областях местами возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с. ГосЧС объявила о I уровне опасности, желтый.

Также народная синоптик Наталья Диденко предупредила, что 17 мая в страну придет циклон, который принесет дожди, временами грозы и понижение температуры воздуха. По словам специалиста, днем понедельника осадки наиболее вероятны в северных, центральных областях, также в Одесской и Николаевской.

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