Из-за непогоды люди остались без света в пяти областях Украины

Более ста населенных пунктов Украины остались без электричества вследствие непогоды, которая бушевала всю ночь на 17 мая. Шквальный ветер и ливень активировали систему автоматической защиты линии электропередач.

Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, обесточены оказались 59 населенных пунктов в Днепропетровской области, 29 – в Херсонской, 27 – в Кировоградской, 3 – в Черкасской и 2 – в Житомирской. Аварийные службы вовлечены в процесс устранения этой проблемы.

Кроме того, спасатели предупредили о высоком уровне пожарной опасности в большинстве районов западных, Винницкой, Одесской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские ученые рассказали о процессах, которые происходят на Чернобыльской атомной электростанции в ответ на опасения западной прессы новой аварии.

"Нет никаких шансов на повторение 1986 года, когда взрыв и пожар отправили радиоактивное облако на Европу. Тем не менее любая взрывная реакция может привести к обрушению неустойчивых частей старого объекта "Укрытие", заполнив НБК радиоактивной пылью", – указано в научной публикации.