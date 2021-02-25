В Украину придет настоящая весна, но снова похолодает: синоптик уточнила прогноз погоды

В Украине 26 февраля погода порадует "весенним" солнцем, повышением температуры до +16 и отсутствием дождей и снега. Тогда как в выходные местами снова ожидается похолодание и осадки.

Но в эту заключительную февральскую пятницу наша страна будет одной из самых теплых в Европе. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В частности, в течение дня в западной части температура будет достигать +10... +16 градусов. На остальной территории ожидается +7... +12. Немного свежее будет на востоке и северо-востоке – днем +5... +9.

"Вместе с тем ночные градусы еще немного будут подхватывать незначительным морозцем, поэтому резко переходить со спортивных ботинок на тоненькие подошвы и высокие каблуки рановато. Особое внимание к крышам, деревьям, тротуарам и дорогам – из-за потепления падают, летают, сдвигаются, чреваты опасностью глыбы льда и массивы мокрого слежавшегося снега", – предупредила синоптик.

По ее словам, 26 февраля существенные осадки в большинстве областей маловероятны. А вот ветер может быть порывистым и некомфортным.

Погода в Киеве в пятницу не обещает осадков и принесет настоящее весеннее тепло – предполагается до +10 градусов. Однако будет задувать западный ветер.

"Обязательно используйте завтрашнюю пятницу для прогулки – потому что в субботу-воскресенье придут осадки и похолодает", – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL: