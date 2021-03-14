В Украину придет атмосферный фронт: синоптик рассказала, где будет дождливая погода

В понедельник, 15 марта, в Украину придет очередной атмосферный фронт. Он принесет с собой дождливую погоду в северные регионы, а также на Винниччину. Кроме того, на западе ожидается мокрый снег.

Такой прогноз опубликовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что на остальной территории Украины еще будет царить восточный антициклон, поэтому там осадков не предвидится.

В общем погода в первый рабочий день недели будет разнообразной – на востоке и в Приазовье ожидается сильный ветер, а на юге, центре и востоке – потепление до +7...+13 градусов.

На севере столбики термометров поднимутся до +4...+8 градусов, а на западе похолодает до +2...+5 градусов (исключение – Закарпатье с +6...+8 градусов).

В Киеве атмосферный фронт сделает погоду облачной и влажной, с небольшим дождем. Дневная температура воздуха составит около +5 градусов. Во вторник, 16 марта, в столице резко потеплеет до +9...+10 градусов, однако уже в среду снова похолодает.

"Вообще середина следующей недели принесет в большинство областей Украины похолодание, поэтому пока не сильно раздевайтесь, не бросайтесь мыть окна и не выставляйте под джинсами голые ноги по щиколотку, в новых белых кроссовках – еще будет время", – предупредила Диденко.

Напомним, в воскресенье, 14 марта, в Украине установилась по-настоящему весенняя погода. В некоторых областях потеплело до +15 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал заморозки до -1...-3 градусов в начале апреля. По его словам, прохладная погода будет держаться в Украине до мая.