В Украину придет антициклон: синоптик рассказала, какой будет погода в начале недели

В понедельник, 16 августа, погоду в Украине будет определять антициклон, который обусловит жару и отсутствие осадков в большинстве регионов. Но дождь с грозой днем может пройтись на западе.

Такой прогноз на начало недели дала народный синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, жара в стране усилится в течение нескольких следующих дней, а потом регионы накроют ливни.

Новая неделя начнется жарой и солнцем, в том числе и в столице. Температура воздуха днем в большинстве областей установится на уровне +28... +32, в Киеве даже немного жарче.

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Антициклон не даст шансов на дожди, отметила синоптик, но локальные и с грозами они могут пройти в западных областях, местами на востоке и в Крыму.

По данным Укргидрометцентра, грозовые дожди днем 16 августа вероятны на Волыни, Львовщине и Закарпатье. На остальной территории иногда облачно, однако жарко днем. Температура в ночное время +15... +19, а в дневные часы – от +27 до +33 градусов.

Ветер ожидается южного, юго-восточного и северного направлений 3-8 метров в секунду.

Также, согласно прогнозу, в течение 16-17 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Ривненской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях.

Диденко уточнила, что 17-18 августа жара удержится и даже усилится. Но это не касается западных регионов, где другая воздушная масса снизит температуру воздуха до +23... +28 градусов.

"Более масштабное ослабление жары приходится, по предварительным прогнозам, на 19 августа, как раз на Спаса. И дожди принесет атмосферный фронт вечером 18-го и ночью 19-го", – рассказала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, в первой половине следующей недели погода в Украине будет жаркой, местами до +34. Однако после этого придет похолодание с дождями и грозами, которое принесет атмосферный фронт.