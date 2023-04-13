В Украину прибыл французский генерал Бюркар, который уже встретился с Залужным: говорили о F-16 и потребностях ВСУ на фронте. Фото

В Украину прибыл начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал армии Тьери Бюркар. С ним уже встретился главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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Они говорили об истребителях F-16 и о потребностях ВСУ на фронте. Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

"Был рад впервые приветствовать в Украине начальника Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генерала армии Тьери Бюркара. Это четкий сигнал поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне против агрессора", – отметил он.

Главнокомандующий ВСУ ознакомил Бюркара с ситуацией на фронте, а также подробно рассказал о потребностях украинских защитников в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, средствах противовоздушной обороны и истребителях F-16.

Стороны договорились продолжать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше. В свою очередь, по словам Залужного, Вооруженные Силы Украины готовы делиться опытом с партнерами по ведению полномасштабной войны.

"Благодарю генерала Бюркара и народа Франции за помощь. Ценю солидарность и поддержку",– добавил он.

Накануне Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. В процессе разговора был поднят вопрос поставки оружия и снарядов для ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Залужный заявил, что нашим защитникам нужны многофункциональные истребители F16. Их можно использовать для ликвидации морских, наземных и воздушных целей.

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