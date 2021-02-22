В Украину прибудет первая партия вакцины от коронавируса: СМИ раскрыли время и детали

Завтра утром, 23 февраля, в Украину из Индии должна прибыть первая партия вакцины от коронавируса CoviShield, сообщили в Офисе президента Украины. Это должно произойти около 10:00.

Самолет с первыми дозами COVID-вакцины приземлится в аэропорту "Борисполь" под Киевом, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве.

В связи с этим не будут организовывать официальные мероприятия с участием руководства государства, журналистов на встречу вакцины также не пропустят.

"Официальных встреч не будет. А объект режимный. Никакой прессы и "перерезаний ленточек". Встреча вакцины – не такое знаменательное событие. Начало процесса массовой вакцинации – вот это важное событие. А техническая доставка вакцины – это просто процесс", – сказал собеседник издания.

Вместе с тем, на 23 февраля запланированы пресс-конференции с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, представителями компаний AstraZeneca и Crown Agents.

Напомним, Украина в ближайшее время ожидает поставки из Индии первого транша в 500 тысяч доз вакцины против коронавируса под названием CoviShield производителя Serum Institute India (SII).

Разработчиками препарата стали Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, он является той же "оксфордской" вакциной, которую для локального индийского рынка выпускает SII. О его эффективности читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов показал первые кадры с партией вакцины AstraZeneca (CoviShield) из Индии для нашего государства. Он лично проконтролировал отгрузку препарата с завода-изготовителя в городе Пуне.