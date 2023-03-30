В Украину после морозов и снега ворвется потепление, но с дождями: синоптики назвали дату

На большей части Украины с 31 марта ожидается повышение температуры воздуха. Однако конец текущего месяца и начало апреля в ряде областей будут дождевыми, местами – с мокрым снегом.

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Соответствующие данные опубликованы Укргидрометцентром. В четверг, 30 марта, мокрый снег пройдет в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях.

Ночью практически везде будут морозы или небольшой "плюс" (до +1) на Луганщине, Запорожье и в Крыму. Днем воздух прогреется до плюсовых отметок, однако только во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях температура достигнет +10 градусов.

В пятницу, 31 марта, по всей Украине вероятны осадки: в центре – незначительные, а на востоке – мокрый снег.

Однако температура уже будет выше, чем в минувшие сутки. Почти всей стране днем воздух прогреется до +10 и больше – кроме востока, где будет прохладно. На Харьковщине и Донетчине термометры покажут от +5 до +8, а на Луганщине – только +1...+3 градуса.

Ночью на западе прогнозируется плюсовая температура (максимум до +5 на Закарпатье), на остальной территории – "минусы".

В субботу, 1 апреля, небольшие дожди возможны во всех регионах. Минусовая температура в темное время суток сохранится только на Донбассе.

Днем синоптики прогнозируют максимум до +15 в центре, а на востоке – от +5 до +9 градусов.

В воскресенье, 2 апреля, небольшие осадки пройдут практически по всей Украине, кроме Харьковщины, Луганщины и Донетчины. Ночью будет плюсовая температура, и только в Харьковской области она может опуститься до нуля.

Днем уже во всех областях ожидается чуть больше +10 градусов (только на Львовщине будет +6...+8).

В понедельник, 3 апреля, на Ивано-Франковщине ожидается снег с дождем, в других регионах – дождь.

На западе температура на несколько градусов понизится, а самым теплым день будет на юге Украины (до +14, а в Крыму – до +15 градусов).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По мнению синоптиков, погода в апреле-2023 готовит украинцам приятный сюрприз. Конец месяца порадует почти летними температурами.

– По данным NOAA и ECMWF, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы, считают метеорологи.

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