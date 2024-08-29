В Украину из оккупации удалось вернуть еще 14 детей. Фото

С временно захваченных войсками России украинских территорий удалось вернуть еще несколько семей с детьми. 14 детей от 2,5 месяцев до 16 лет вместе со своими родителями теперь находятся в безопасности в городах, подконтрольных властям Украины.

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Вывоз украинских семей из оккупации прошел в рамках реализации программы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Об этом сообщил в четверг, 29 августа, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Людей удалось эвакуировать с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Смелые семьи с подростками и совсем маленькими детьми совершили смелый шаг сопротивления, который показывает непоколебимость украинского духа. Они преодолели немало трудностей, чтобы оказаться на подконтрольной Украине территории", – отметил Лубинец.

Омбудсмен рассказал, что одна из семей несколько раз пыталась выехать из оккупации своими силами, однако захватчики каждый раз возвращали их обратно и угрожали. Другая семья была вынуждена скрываться от россиян из-за своей проукраинской позиции.

Украинцы рассказали, что боялись выйти на улицу, не могли найти работу без российского паспорта, получали угрозы об изъятии имущества и лишении родительских прав, не имели права выбора в школах и становились участниками безосновательных обысков собственных помещений. Найденные украинские книги – сжигали, ценное имущество – изымали, отметил Лубинец.

Он добавил, что дети, которых вернули из оккупации, нуждаются в устройстве в школу, психологической и гуманитарной помощи, социальной интеграции.

"Таким образом государство совместно с общественными и благотворительными организациями будет предоставлять все необходимое для того, чтобы обеспечить стабильную среду для роста маленьких украинцев", – подчеркнул омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Центре национального сопротивления заявили, что россияне продолжают вывозить украинских детей с захваченных территорий в Сибирь на "отдых". Родителей, отказавшихся отпускать своих детей в сибирские "лагеря отдыха", оккупанты запугивают.

– Также сообщалось, что оккупанты вывезли детей из Беловодска в Луганской области в Новосибирскую область. Там детей подвергают мощной пропагандистской обработке и усиленно милитаризуют. Также их без ведома родителей вынуждают сдавать советские нормативы ГТО.