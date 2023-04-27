В Украину идут заморозки: где будет холоднее всего

В некоторых областях Украины снова придут заморозки. При этом, метеорологические явления достигнут II уровня.

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Об этом сообщил украинский гидрометеорологичный центр в Facеbook. Примечательно, что в Киеве ожидается наибольший уровень опасности по стране.

Синоптики рассказали, что ночью с 28 по 29 апреля в западных областях могут ощущаться заморозки.

При этом с 29 по 30 апреля заморозки перейдут на северные и центральные регионы (Винница, Черкассы, Кропивницкий; в данных областях будет зафиксирован II уровень опасности.

С 1 по 2 мая заморозки можно ожидать по всей Украины, кроме западных регионов.

Также синоптики опубликовали карту опасностей метеорологических явлений, где чем темнее цвет, тем опаснее.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

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