В Украину идут потепление и циклон: синоптик уточнила прогноз погоды

В среду, 3 февраля, юго-западный ветер принесет в Украину потепление. Такой погода будет не только в восточных и юго-восточных регионах, но и на всей территории, хотя кое-где столбики термометров поднимутся лишь до +3 днем.

Это будет способствовать таянию снега и льда, а на дорогах и тротуарах будет некомфортно и даже опасно. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, температура воздуха в течение дня 3 февраля составит +3... +9 градусов, в Запорожской области и в Крыму местами до +10... +12.

Свежее, но все равно теплее, будет и на севере – в течение дня 0... + 3 градуса. В то же время там и в западных областях ожидаются дождь и мокрый снег. Идти снег в этот день будет и в Карпатах, а на остальной территории страны – без особых осадков.

Погода в Киеве в среду принесет дождь и мокрый снег. На дорогах утром будет наблюдаться гололедица, а днем – "снежная каша" с лужами. В столице будет порывистый юго-западный ветер, в течение дня температура воздуха поднимется до 0... +2 градусов.

Диденко предупредила, что 4 февраля в Украину придет циклон, который обусловит из-за теплой погоды преимущественно дожди. А к концу недели в страну снова начнет "заплывать" морозный воздух.

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