В Украину идут "плюсы": синоптик сказала, когда ждать потепления

На Крещение, 19 января, морозы в Украине еще будут продолжаться, а с 20-го начнется потепление.

Как сообщила в Telegram народный синоптик Наталья Диденко, во вторник в Украину придет мощный антициклон по имени Dragica, поэтому существенных осадков не ожидается (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Только атмосферный фронт северо-западного циклона Flaviu "черкнет снегом" по западной части Украины. Также небольшой снег возможен в Крыму.

Ближайшей ночью ожидается -17...-24 градусов, завтра днем -9...-15 градусов.

"А вот в западных областях, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области уже почувствуются первые движения грядущего потепления, там в течение дня -4...-7 градусов", – отметила Диденко.

В Киеве во вторник будет морозно. Ночью до -16...-19 градусов, днем -12...-14 градусов, без серьезного снега.

"20 января, на Ивана, морозы станут поласковее в Киеве, а днем 21-го уже предвидится оттепель. 22 января "плюсы" охватят практически всю Украину", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Роман Мурмыло спрогнозировал, что период сильных морозов в Украине будет недолгим.