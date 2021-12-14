В Украину идут морозы, на дорогах гололедица: синоптики дали прогноз погоды на среду. Карта

Погода в Украине в среду, 15 декабря, будет прохладной и морозной в большинстве областей. На западе и севере прогнозируется гололедица, а на востоке и юге – дожди.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. В западных областях страны ожидаются ночные морозы до –7 градусов, а на юге будет тепло до +4 градусов.

Такую погоду будет формировать поле повышенного давления. Осадки в виде дождя и мокрого снега следует ожидать в восточных и юго-восточных областях. На остальной территории будет сухо. В Закарпатье, Прикарпатье и на востоке в течение дня возможен туман.

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Ветер на большинстве территории Украины будет преимущественно северного направления, его порывы будут достигать 10 метров в секунду.

Температура воздуха на севере страны будет днем от -1 до +1 градуса. Ночью показатели термометров не будут существенно меняться. Осадков в регионе не прогнозируется. На востоке ночью и днем температура будет 0.+2 градуса. Прохладнее всего будет в западных областях. Днем будет от 0 до +2 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -5...-7 градусов. В то же время, на юге днем прогнозируют +3...+5 градусов, а ночью будет +2..+4.

Погода в среду в Киеве будет облачной, без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура днем от 0 до 2 градусов с отметкой "плюс".

Напомним: ранее синоптики Укргидрометцентра рассказали, что на этой неделе Украину ждет существенное похолодание. Вероятно, оно начнется уже после 16 декабря – температура воздуха будет постепенно снижаться до минусовых показателей. Снег в Украине прогнозируют 17 и 18 декабря, в западных областях и на юге будет гололедица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается теплая погода в День святого Николая, 19 декабря. Перед праздником может быть небольшой мороз, но в дневные часы будут преобладать плюсовые температуры. Сильных холодов до конца декабря не ожидается.