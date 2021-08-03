В Украину идет циклон Henri: где будут дожди, град и шквалы

В среду, 4 августа, циклон Henri принесет в Украину дождливую погоду. Кратковременные грозы пройдут в западной части страны, в отдельных районах ожидаются град и шквалы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, ближе к вечеру осадки увеличатся и дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской областях и в западных районах Одесской области.

Температура воздуха 4-го августа в Украине распределится неравномерно. Так, в восточных и южных регионах будет преобладать жара, столбики термометров здесь будут показывать + 27 + 32 градуса.

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В западных областях будет прохладнее, температура воздуха составит + 22 + 26 градусов.

В северных и центральных областях ожидается + 25 + 29 градусов.

По словам Диденко, в Киеве 4 августа жары не будет. Максимальная температура воздуха будет колебаться около 27 градусов. Существенных осадков не ожидается. Однако шансов на дождь станет больше в пятницу и ночью в субботу.

В последующие дни в Украине ожидается штормовой ветер.

"5-6 августа ощутимо усилится ветер, вероятно даже до штормовых значений", – говорит Диденко.

Чрезвычайники также предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине.

"4 августа днем в западных, Житомирской и Винницкой областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Похожий прогноз дают и синоптики с Укргидрометцентра. Согласно обнародованным погодным картам, в среду, 4 августа, всю западную Украину зальет дождями. Осадки также ожидаются в Винницкой, Житомирской областях. В отдельных районах пройдет град, ожидаются шквалы.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозу синоптиков, периодические осадки, грозы со шквалами в Украине ожидаются в течение всей этой недели. Отмечается, что кое-где может выпасть град 6-19 мм, но на юге еще удержится жара.