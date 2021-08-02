Украину накроют ливни, температура воздуха упадет: синоптики дали прогноз на неделю

Начало последнего месяца лета принесет в Украину неблагоприятную погоду. С 3 и до 8 августа периодически все регионы будет заливать дождями, возможны грозы, град и шквалы до 20 метров в секунду. В то же время на смену жаре придет понижение температуры воздуха.

Накануне страной уже пронеслось несколько ураганов, которые привели к падению деревьев и трагическим случаям. Из-за опасных метеоусловий синоптики Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение до конца этой недели (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

Со вторника, 3 августа, грозовые дожди ожидаются на юге, востоке, Прикарпатье и большинстве центральных областей.

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В отдельных районах днем прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Температура воздуха в стране будет колебаться от +24 до +31.

В среду, 4 августа, осадки переместятся на запад и юг. Дожди с грозами затронут также Киевскую, Черкасскую и Кировоградскую области. Термометры днем покажут +24... +31.

5 августа отметится грозовыми дождями в западных, северных областях и на Киевщине. В западных регионах похолодает до +20 градусов днем, а на востоке Украины термометры покажут +34.

В пятницу, 6 августа, дожди продолжат заливать запад страны. В выходные, 7-8 августа, осадки также переместятся на южные и ряд центральных областей. Температура в стране днем будет колебаться от +20 до +34.

По данным портала Sinoptik.ua, в течение недели в Украине ожидается облачная погода, хотя в некоторых городах, в том числе и столице, солнце будет немного чаще выглядывать из-за туч.

В Харькове и Днепре во время ливней и грозы в разные дни может выпасть град диаметром 6-19 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптиков, непогода в ближайшую неделю накроет Киев. В столице будет облачно, временами дожди, днем воздух прогреется до +27.