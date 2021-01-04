В Украину идет циклон "Ахмет": чего ждать от погоды

Во вторник, 5 января, в Украину с юго-запада Европы подойдет циклон "Ахмет" (Ahmet) – днем он принесет осадки в западные регионы страны, а также в Одесскую, Николаевскую и Винницкую области.

Такой прогноз погоды дала на своей странице в Facebook известный синоптик Наталья Диденко. Вечером осадки возможны в Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

Карта циклона Facebook Наталья Диденко

"Будет идти преимущественно дождь, при приближении температуры к более низким значениям возможен местами мокрый снег", – подчеркнула она.

Температурная карта Facebook Наталья Диденко

Максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +1...+5 градусов, на востоке 0...+3 градуса, в западной части и на юге +4...+9 градусов.

Местами возможны туманы, которые ухудшат видимость на дорогах.

В Киеве, по прогнозу синоптика, 5 января ожидается облачная погода, вечером возможен небольшой дождь или мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+3 градусов.

"В Сочельник будет сыро, облачно, на Рождество в Украине прискачет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, а также усиление ветра. Небольшой мороз, однако больше в ночные часы, появится выходные и в начале следующей недели, ближе к Маланки-Василию", – написала Диденко.

Публикация Диденко в Facebook Facebook Наталья Диденко

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, в январе Украину ждут два периода похолодания. Однако они будут непродолжительными, сказал эксперт.