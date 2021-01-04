В Україну йде циклон "Ахмет": чого чекати від погоди

У вівторок, 5 січня, до України з південного заходу Європи підійде циклон "Ахмет" (Ahmet) – удень він принесе опади в західні регіони країни, а також на Одещину, Миколаївщину та Вінниччину.

Такий прогноз погоди надала на своїй сторінці у Facebook відома синоптикиня Наталка Діденко. Ввечері опади можливі в Житомирській, Київській та Черкаській областях.

Мапа циклону Facebook Наталки Діденко

"Йтиме переважно дощ, за наближення температури до нижчих значень можливий подекуди мокрий сніг", – наголосила вона.

Температурна мапа Facebook Наталки Діденко

Максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +1...+5 градусів, на сході 0...+3 градуси, в західній частині та на півдні +4...+9 градусів.

Місцями можливі тумани, які погіршать видимість на дорогах.

У Києві, за прогнозом синоптикині, 5 січня очікується хмарна погода, ввечері можливий невеликий дощ чи мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в межах +1...+3 градусів.

"На Святвечір буде вогко, хмарно, на Різдво в Україну прискаче черговий циклон, який принесе опади, дощ та мокрий сніг, а також посилення вітру. Невеликий мороз, проте більше у нічні години, з'явиться вихідними та на початку наступного тижня, ближче до Маланки-Василя", – написала Діденко.

Публікація Діденко у Facebook Facebook Наталки Діденко

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що за прогнозами народного синоптика Володимира Деркача, у січні на Україну чекають два періоди похолодання. Проте вони будуть нетривалими, сказав експерт.