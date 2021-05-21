В Украину идет тепло, но дожди задержатся: синоптики уточнили погоду до конца мая и дали прогноз на лето

В Украине до конца весны погода будет переменчивой: то дожди и грозы, то тепло и солнце. При этом до 26-27 мая температура воздуха поднимется до 28 градусов. Что касается прогноза на лето, то оно тоже не будет отличаться стабильностью, осадков будет выпадать немало.

Синоптик Укргидрометеоцентра Александра Хала рассказала OBOZREVATEL, какой погодой завершится май, а народный синоптик Леонид Горбань поделился прогнозом на лето. Далее приводим их прямую речь.

Уже с пятницы, 21 мая, синоптическая ситуация изменится, осадков станет меньше. С запада будет распространяться влияние антициклона или же поля высокого атмосферного давления. Это означает, что осадки прекратятся, хотя в большинстве центральных областей, Одесской, Николаевской и Харьковской частности, все еще дождливо, будут грозы. На остальной территории страны без существенных осадков.

Из-за действия антициклона в субботу практически по всей территории страны будет преобладать сухая погода. Украинцы наконец-то смогут увидеть солнце. К тому же немного потеплеет.

Но в воскресенье на западе, севере и в столице снова пройдут дожди из-за движения фронтальных систем. Ожидаются грозы.

К середине следующей недели, с понедельника по среду, в большинстве областей осадков не ожидается. На западе возможны небольшие кратковременные дожди.

Удержатся умеренные температурные показатели. В субботу потеплеет до 19-24, а на юге и востоке – иногда даже до 26-27 градусов.

В общем – наблюдаем значительную изменчивость синоптических процессов. Погода остается динамичной, достаточно быстро меняется. Имеем постоянные погодные изменения, похолодание, потепление и чередование более влажной и сухой погоды. Такой тренд переменчивой погоды сохранится в следующую неделю из-за влияния атмосферной циркуляции.

К тому же со стороны Атлантики к нам часто поступают циклоны, которые приносят влагу и облачную погоду. Территория Украины большая и если на большей территории, кроме востока, преобладает прохладная погода, то на востоке последнее время более тепло и сухо.

Западная часть Украины в наибольшей степени подвергается влиянию атлантических процессов, поэтому там преобладает более прохладно и влажно.

Июнь. До 6 июня температура будет держаться на уровне 21-22 тепла, а с 6 по 10 поднимется до 32. Но так будет всего лишь 3-4 дня, потом наступит понижение до 22 тепла. 16-17 июня возможно уже сильное похолодание. Ночная температура опуститься до 10-12 тепла, а дневная – до 19-20. Теплеть начнет с 22 июня.

Осадки просчитываются 2 июня, 6-8, 18-19, 24-26 и 30-го.

Июль. Месяц просчитывается на уровне 27-29 тепла. Жара будет продолжаться целый месяц, но вместе с тем просчитываются сильные бури – 2-3, 10-11, 17-19, 24-25 числах. В июле может выпасть 45-50 мм дождя, что не характерно для этого месяца.