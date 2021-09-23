В Украину идет потепление, но с дождями: синоптик дала детальный прогноз

Погода в Украине в 24-26 сентября будет теплой. Однако с повышением температуры воздуха страну накроют дожди.

Так, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, теплеть начнет в пятницу. На своей странице в Facebook она отметила, что 24 сентября днем ожидается +10 +16 градусов в большинстве областей Украины.

При этом на юге будет еще теплее – до +18 градусов. +8 +13 прогнозируют на Полтавщине, Сумщине, частично Киевщине, Черкасчине и Кропивницком с районами.

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По словам Диденко, дожди принесет атмосферный фронт северного циклона. Они будут умеренными, местами даже сильными и накроют всю страну. Кроме того, 24 сентября ожидается сильный северо-западный ветер, возможны штормовые порывы.

В Киеве в последний рабочий день будет дождь и ветер. Однако температура воздуха поднимется до +11 +13 градусов. По словам Диденко, потепление в столице не почувствуется из-за дождей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине 23-24 сентября будет холодной и дождливой. В регионах местами заморозки, в Карпатах может пойти мокрый снег.