В Украину идет потепление: народный синоптик дал подробный прогноз на конец марта и начало апреля

До 31 марта в Украине потеплеет, дневная температура будет держаться на уровне 11-13 градусов с пометкой плюс.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал украинский народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, в тоже время, в период 28-30 марта, в Украине возможен дождь.

"В первую неделю апреля таяние снега заканчивается и до 31 марта дневная температура по Украине будет держаться на уровне 11-13 градусов тепла. Дождь возможен до 30 марта, как раз тогда должен подойти еще один циклон", – сказал синоптик.

А вот первая неделя апреля, по его словам, будет более-менее прохладной. Потом дневная температура воздуха подымится до 13-15 градусов, а к 9-10 апреля – до 16-17 градусов. Через день будет резкое похолодание до 8-10 градусов вдень и 3-4 тепла ночью.

"Первого апреля на севере Украины возможен дождь со снегом. 8-10 числа пройдут более обильные дожди, а 15-16 уже нас ждут еще более сильные осадки. Дальше будет небольшой перерыв и уже 21-22 апреля дожди возобновлятся", – уточнил Горбань.

Как сообщал OBOZREVATEL, последняя неделя марта в Украине будет холодной, а погодные условия – нестабильными. В ближайшие дни следует ожидать кратковременные осадки, местами – мокрый снег. Стабильное потепление ожидается лишь ближе к началу апреля.