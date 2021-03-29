В Україну йде потепління: народний синоптик дав докладний прогноз на кінець березня і початок квітня

До 31 березня в Україні потеплішає, денна температура триматиметься на рівні 11-13 градусів із позначкою плюс.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів український народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, водночас у період 28-30 березня в Україні можливий дощ.

"У перший тиждень квітня танення снігу закінчується, і до 31 березня денна температура по Україні буде триматися на рівні 11-13 градусів тепла. Дощ можливий до 30 березня, якраз тоді має підійти ще один циклон", – сказав синоптик.

А ось перший тиждень квітня, за його словами, буде більш-менш прохолодним. Потім денна температура повітря підніметься до 13-15 градусів, а до 9-10 квітня – близько 16-17 градусів. Через день буде різке похолодання до 8-10 градусів удень і 3-4 тепла вночі.

"Першого квітня на півночі України можливий дощ зі снігом. 8-10 числа пройдуть більш рясні дощі, а 15-16 нас чекають ще сильніші опади. Далі буде перерва, і вже 21-22 квітня дощі відновляться", – уточнив Горбань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній тиждень березня в Україні буде холодним, а погодні умови – нестабільними. Найближчими днями варто очікувати короткочасні опади, місцями – мокрий сніг. Стабільне потепління очікується лише ближче до початку квітня.