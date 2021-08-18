В Украину идет похолодание, температура упадет до +20: прогноз до конца недели

Погода в Украине до конца недели, 22 августа, станет свежей и дождливой. Температура воздуха днем упадет до +20 градусов, ночью похолодает до +8.

Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометцентра. В среду, 18 августа, ливни с грозами пройдут в центральных, северных областях страны, на Одесщине, в Ужгороде и Черновцах.

На остальной территории страны будет облачно и жарко. Теплее всего на востоке – до +34 градусов днем, ночью +16 +18 градусов.

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В четверг, 19 августа, дожди обойдут стороной только западную Украину, Чернигов, Луганск и Киев. На остальной территории страны – дожди с грозами, температура воздуха прогреется максимум до +29 градусов.

В пятницу, 20 августа, дожди утихнут. Осадки прогнозируются только в восточных областях. Температура воздуха днем +21 +26 градусов, ночью +12 +18.

На выходных небольшой дождь пройдет почти во всех регионах Украины. При этом ночью похолодает до +8 градусов, днем воздух прогреется до +28.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ближайшие дни погода в Украине может резко измениться. По территории страны прокатятся дожди, которые принесут похолодание. Вторник, 17 августа, был последним по-настоящему жаркий день уходящего лета.