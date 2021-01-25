В Украину идет новое похолодание: синоптик назвал дату

С 26 января погода в Украине изменится. Начнется новый период похолодания.

Об этом OBOZREVATEL рассказал синоптик Роман Мурмыло. "Ночью слабый мороз, а днем слабое тепло. Это будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега", – уточнил он.

По словам синоптика, после существенного похолодания с сильными морозами в Украине начался период потепления, когда температура поднялась выше климатической нормы. Но уже с 26 января она снова войдет в норму – около 0 градусов.

С 26 января до конца месяца днем воздух будет прогреваться до +4 градусов. Ночью температура будет опускаться до -3 градусов.

Синоптик уточнил, что такой погода будет практически на всей территории Украины. На юге и востоке может быть немного теплее, а в Карпатах температура будет минусовой.

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптик Владислав Билык озвучил прогноз погоды на февраль. Он спрогнозировал погодные "качели" – периодические колебания температуры.