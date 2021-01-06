В украинском селе устроили масштабную новогоднюю иллюминацию. Видео

В Петричанке Черновицкой области устроили масштабную новогоднюю иллюминацию, что не часто можно увидеть в небольших населенных пунктах Украины.

Разноцветные гирлянды засняли на видео на домах, расположенных вдоль трассы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Местные жители украсили не только свое жилье, но также заборы вокруг них и деревья.

Отметим, что село Петричанка, расположенное недалеко от границы с Румынией, известно двумя уникальными памятниками природы государственного значения.

Первый включает в себя ботанические, геологические, водные и другие объекты, которые имеют научную и культурную ценность.

Второй – 3 гектара леса, в котором сохранены уникальные для Черновицкой области насаждения мелколистной липы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря на Софийской площади в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины.

В этот раз была установлена искусственная елка высотой 31 метр, которую украсили 1,5 тысячами игрушек и более 10 км гирлянд.