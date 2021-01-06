В українському селі влаштували масштабну новорічну ілюмінацію. Відео

У Петричанка Чернівецькій області влаштували масштабну новорічну ілюмінацію, що не часто можна побачити в невеликих населених пунктах України.

Різнобарвні гірлянди зняли на відео на будинках, розташованих уздовж траси (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Місцеві жителі прикрасили не тільки своє житло, але також паркани навколо них і дерева.

Зазначимо, що село Петричанка, розташоване недалеко від кордону з Румунією, відоме двома унікальними пам'ятками природи державного значення.

Перший включає в себе ботанічні, геологічні, водні та інші об'єкти, які мають наукову і культурну цінність.

Другий – 3 гектара лісу, в якому збережені унікальні для Чернівецької області насадження дрібнолистої липи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня на Софійській площі в Києві запалили головну новорічну ялинку України.

Цього разу була встановлена штучна ялинка висотою 31 метр, яку прикрасили 1,5 тисячами іграшок і більше 10 км гірлянд.