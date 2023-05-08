В украинских Карпатах в мае выпало 5 см снега, держится мороз: в сети показали фото

В высокогорье Украинских Карпат 8 мая выпал снег. В последний месяц весны насыпало 5 сантиметров снега.

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Также в украинских горах держится мороз. Соответствующее фото опубликовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"А между тем на горе Поп Иван Черногорский выпало 5 см снега", – говорится в сообщении.

В Карпатах пока облачно, сохраняется туман. Ветер северо-восточный, 8 м/с, температура воздуха составляет -4°С.

Следует отметить, что снежный покров может храниться на вершинах гор даже до лета.

В ГСЧС призвали воздержаться от похода в горы, а также тщательно планировать туристические путешествия.

"Объективно оценивайте собственные силы и физическое состояние и главное – следите за изменением погодных условий в горах. Берегите себя", – добавили спасатели.

Напомним, в мае 2023 года в Украине погода будет преимущественно сухая, но без стремительного потепления. Температура воздуха прогреется в общем до комфортных +25 °С.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптиков, в Украине лето 2023 года будет теплым и преимущественно сухим. Ожидается жара +30 градусов и выше, а также периодические дожди.

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