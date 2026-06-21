Военные, дети и люди с закрытыми лицами: в Киеве проходит акция против "Марша равенства". Фото

В центре Киева 21 июня собрались противники "Марша равенства". На Майдан Независимости пришли десятки людей, значительная часть которых скрыла свои лица.

Видео дня

По данным СМИ, акция проходила на фоне мирного шествия, организованного общественной организацией "КиевПрайд".

В этот же день общественная организация "КиевПрайд" проведет в Киеве Марш равенства. В организации заявили, что среди основных требований мероприятия — признание ЛГБТИК+-семей, защита от преступлений на почве ненависти, приведение законодательства о транс-переходе в соответствие с современными международными стандартами, а также отмена Гражданского кодекса Украины.

Главные истории дня

На фоне проведения Марша на Майдане Независимости собрались его противники. Участники акции заявляли, что вышли в поддержку украинской семьи и выступают против деградации.

Ранее из-за проведения "Марша равенства" и шествия в защиту семьи, детей и Украины в работе отдельных станций метро и маршрутов пассажирского транспорта произошли изменения.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, станции метро "Площадь Украинских Героев" и "Дворец спорта", а также пересадка между ними закрыты для пассажиров с начала движения поездов до завершения мероприятий. Поезда будут курсировать через эти станции без остановок.

Кроме того, ориентировочно до 14:00 будут изменены маршруты ряда троллейбусов и автобусов. В КГГА призвали жителей и гостей столицы учитывать временные ограничения при планировании поездок.

Напомним, в Украине вновь подняли тему прав ЛГБТ-сообществаи отношения общества к нему. Президент Владимир Зеленский во время публичного мероприятия заявил, что украинцы обладают равными правами независимо от каких-либо личных характеристик.

Также OBOZ.UA сообщал, что 7 июня в центре Львова прошла акция в поддержку прав ЛГБТК+-сообщества, одним из главных моментов которой стала символическая церемония бракосочетания двух женщин. Участники мероприятия призвали власти законодательно урегулировать вопрос однополых партнерств, в то время как рядом проходил контрмитинг сторонников традиционных семейных ценностей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!