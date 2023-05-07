Когда в Украину окончательно придет настоящее тепло: синоптик дала прогноз

В мае 2023-го в Украине погода будет преимущественно сухой, но без стремительного потепления. Температура воздуха прогреется в среднем до комфортных +25 °С.

Видео дня

До такой отметки столбики термометров поднимутся только к концу месяца. Об этом в комментарии "24 канала" рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее прогнозу, температурные максимы в стране будут подниматься достаточно медленно. Так что о стремительном потеплении в ближайшее время речь не идет, как и о сильной жаре во второй половине месяца.

"Комфортные +25 °С, возможно, будут только во второй половине мая", – уточнила синоптик.

Ранее в Укргидрометцентре отметили, что в мае 2023 года средняя дневная температура будет держаться в пределах +14… +18 °С, в горах она будет ниже – +10…+13 °С. Однако в обоих случаях речь идет о температурах, близких к норме.

Так же будет и с осадками. Их месячное количество ожидается на уровне 35-72 мм. Только на Закарпатье и Прикарпатье может выпасть 132-170 мм осадков, а это немного выше нормы нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптиков, в Украине лето 2023 года будет теплым и преимущественно сухим. Ожидается и жара в +30 градусов и выше, и периодические дожди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!