В украинские магазины попала очень опасная для здоровья игрушка: как выглядит

В Одесской области во время внеплановой проверки в одном из магазинов обнаружили опасную детскую игрушку. Товар содержал высокий уровень свинца, который негативно влияет на здоровье, может вызвать умственную отсталость. Такая игрушка предлагается детям от 1 года.

Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области. Поставщику продукции предоставили решение о запрете предоставления товара на рынок Украины.

"При проведении внеплановой проверки выявлена продукция, не соответствующая требованиям законодательства по безопасности: музыкальная игрушка "Звірята малята" (артикул PL-719-74, дата изготовления – августа 2019, страна-производитель – Китай)", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что были проведены лабораторные анализы. Доля свинца превысила допустимые показатели в 164 раза.

На сайтах, где продаются "Звірята малята", пишут, что такая игрушка предлагается детям от 1 года. Она считается развивающей. Цена колеблется в пределах 200-300 грн за штуку.

Добавим, что свинец – это ядовитое вещество, накопление которого влияет на целый ряд систем организма. Он особенно вреден для детей младшего возраста. По данным ООН, ежегодно его действие вызывает 600 000 новых случаев умственной отсталости у детей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, эксперты утверждают, что токсичные детские игрушки могут вызвать у детей аллергию, отравления, болезни печени, почек, замедление работы мозга и даже привести к бесплодию в будущем.