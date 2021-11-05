В Украине зарегистрировать место жительства можно будет через "Дію". Все подробности

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал возможность зарегистрировать фактическое место жительства онлайн через портал "Дія". Сейчас услуга работает в 7 городах в экспериментальном формате и скоро будет доступна всем гражданам.

Об этом Федоров сообщил в Telegram. Соответствующий законопроект приняли в Верховной Раде во втором чтении и в целом 238 голосами "за".

По фракциям проголосовали: "Слуга народа" – 202 голоса, группа "Довіра" – 13, ОПЗЖ – 8, группа партия "За майбутнє" – 7, внефракционные – 5, "Голос" – 3, "Батьківщина" и "Европейская солидарность" – ни одного голоса.

"Теперь вы прямо в приложении или на портале Дія сможете указать адрес, по которому фактически проживаете, и получить подтверждение от владельца жилья", – отметил глава Минцифры.

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Он подчеркнул, что вместо посещения трех учреждений, 30 дней ожидания и сбора бумажек, будет одно заявление, которое обработают в первые сутки.

"Оформить пенсию, документы или получить медицинскую помощь можно будет там, где вы живете, а не там, где ваша прописка", – добавил Федоров.

Важно понимать, что место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомлять государство, где он проживает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в работе сервиса Дія 2 ноября наблюдался сбой. Пользователи не могли авторизоваться в приложении.