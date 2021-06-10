В Украине заработали электронные больничные: как получить

В Украине с июня запустили сервис оформления электронных больничных. К концу лета для медицинских учреждений еще будет действовать переходная модель, а уже с 1 сентября все они должны перейти на формирование именно электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

В Министерстве цифровой трансформации (Минцифра) это назвали победой цифровизации над бюрократией. Там также рассказали, как украинцы могут получить такой документ.

"Цифровизация больничных сохранит Украине миллиарды гривен. Благодаря этому удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере, сэкономить бумагу, время и средства украинцев", – говорится в сообщении.

Как онлайн получить больничный в Украине:

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пациент приходит на осмотр к врачу;

медик создает в Реестре электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности, а также заверяет его КЭП (квалифицированной электронной подписью);

дальше пациент получит sms от системы E-health;

оттуда больничный за несколько секунд попадет в Реестр Пенсионного фонда Украины;

в последнем сформируется электронный листок нетрудоспособности – документ, по которому гражданину начисляют выплаты;

сообщение об этом также поступит на телефон, но уже от ПФУ.

В Минцифры отмечают, что ежегодно примерно 5,5 миллиона граждан Украины получают больничные, которые государству обходятся более чем в 18 миллиардов гривен. Подчеркивается, что листки нетрудоспособности также выдавались на самом деле здоровым людям.

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