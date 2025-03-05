В Украине заработал электронный кабинет ВВК: в Минобороны объяснили, как он работает

В Украине запустили электронный кабинет ВВК. Теперь направление на военно-врачебную комиссию и ее выводы будут не бумажными, а цифровыми.

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С 1 марта 2025 года оформлять электронные постановления могут военно-врачебные комиссии, прошедшие обучение. С 1 апреля это станет обязательным для всех ВВК, сообщил на своей странице в Facebook глава МО Рустем Умеров.

"Раньше все писали от руки. Сегодня – переходим в цифровой формат", – отметил он. Министр ожидает, что процесс станет быстрее, проще и без бюрократии.

Как это работает:

– направления на ВВК из реестра Оберег автоматически поступают в кабинет ВВК;

– выводы комиссий после осмотров военнообязанных автоматически поступают в Оберег и быстрее отражаются в приложении Резерв+;

– постановления касательно военнослужащих хранятся в Медицинской информационной системе ВСУ.

Этот проект – результат совместной работы Минобороны, Минздрава, Генштаба ВСУ при поддержке Офиса эффективного регулирования BRDO.

"Наша цель – прозрачная, быстрая и удобная система ВВК для всех, кто защищает Украину", – подытожил Умеров.

Как ранее писал OBOZ.UA, в направлениях на ВВК в приложении Резерв+ появилась дата прибытия на медосмотр. Обновление будет доступно гражданам, имеющим последнюю версию приложения.

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