В Украине запустили сайт РФ200 с данными ликвидированных и плененных оккупантов

Министерство внутренних дел Украины создало сайт "РФ200" с информацией о пленных и убитых российских оккупантах. На нем власти размещают фото и видео, которые они получают с поля боя.

В описании веб-ресурса сказано, что родственники и знакомые солдат РФ смогут получить информацию об их судьбе.

"К сожалению, очень много убитых сложно опознать. Мы сознательно выкладываем эти фото и видео, возможно, вы опознаете кого-то по косвенным признакам. Информация обновляется постоянно", – сказано на сайте.

Отметим, что 26 февраля бойцы Национальной гвардии провели задержание диверсионной группы из России в Харькове. При себе они имели большой арсенал боевого оружия. Оккупанты пытались проникнуть на одну из военных частей. Все задержанные взяты украинскими бойцами в плен.

Видео дня

Кроме того, в ожесточенных боях за Чернигов нацгвардейцами были захвачены в плен двое российских оккупантов, один из которых не рядовой военнослужащий, а командир роты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ нанесли ракетный удар по колонне противника на Черниговщине. Украинские воины уничтожили 20 единиц техники, у россиян много убитых и раненых.