В Украине запустили реестр педофилов: зачем создали и какую информацию содержит

В Украине в тестовом режиме заработал реестр педофилов, содержащий базу данных о лицах, которые были осуждены за соответствующее преступление против сексуальной свободы несовершеннолетних. На сегодня в реестре уже внесена информация о 171 человеке.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает пресс-служба ведомства. Введение такого реестра является частью масштабной цифровизации в стране.

"Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения или лечебные заведения, а также руководителей прочих предприятий, работающих с группами детских коллективов от того, чтобы принять такого человека в коллектив, взять на работу", – указала Высоцкая.

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При этом она добавила, что Минюст внедрил данный проект исключительно на основании опыта западных партнеров – США, Великобритании, Канады и Норвегии. Причем в последней действует самая эффективная тюремная система в мире.

"Однако есть значительное препятствие для того, чтобы внести данные человека, который проходит по соответствующей уголовной статье в реестр. Закон защищает права абсолютно любого человека в нашей стране, и это правильно. Однако, пока суд не вынесет соответствующее решение, которое прямо позволит внести данные конкретного лица в нашу базу, мы этого сделать не можем", – заключила замминистра.

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