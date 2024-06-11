После 33 лет Независимости и 10 лет войны в Украине продолжают использовать нарративы страны-врага. Одно из самых одиозных – понятие "чиновник". Мы называем чиновниками своих публичных служащих. Подсознательно наделяя их худшими из всех возможных черт. Даже поверхностный медиа-мониторинг выдает цитаты с "чиновниками" от известных журналистов, народных депутатов, министров и премьеров разных периодов. Естественно, это понятие укоренилось и среди всех граждан.

"Чиновник" как имперский след московии был закреплен Петром I в "Табеле о рангах". В свое время это был триггер деукраинизации нашей политической элиты. Напомню несколько исторических вех.

В 1756-м гетман Кирилл Разумовский подал в метрополию на утверждение свой вариант табеля о рангах с перечнем "малороссийских чинов", разделенных на 12 классов. Но "наверху" отказались уравнять гетманские чины с "табельными" и предоставить казацкой старшине статус дворянства. После ликвидации казацкого военного устройства и превращения украинских полков в карабинерные полки российской армии "малороссийские чины" запретили.

С 1783 украинская старшина уже получала чины согласно Табеля о рангах. Присвоение ранга значительно степенью зависело от личной лояльности к имперской администрации. Фактически это было актом отказа от украинства. С 1785-го казацкую старшину, документально подтверждающую шляхетство или занимавшую соответствующий ранг табеля, начали включать в русское дворянство. С 1796 года российские ранги присваивали украинским судебным и гражданским служащим.

Понятие "чиновник" в московии с самого начала имело отрицательную коннотацию. Российские классики Салтыков-Щедрин и Чехов создали саркастические образы служащих с заниженной общественной ответственностью. Впоследствии такое восприятие распространилось в империи на всех служащих.

В 1917 большевики отменили "Табель о рангах", но законсервировали в СССР "чиновничий" дух. По имперской традиции чиновниками там называли всех советских служащих. Это было оправданно. Ведь в тоталитарном Советском Союзе сущность "чиновника" оставалась репрессивной, а значит – негативной. Такой же она сохранилась и в России.

Употребляя такие определения в независимой Украине, мы перестаем воспринимать его радикально чужим. И этим – перечеркиваем собственную, отличную от московской, традицию госслужбы. Которая исторически глубже и связана с "чинами" только из-за принудительного пребывания в империи. Хотя это отдельная тема для последующего исследования.

Всегда на всех уровнях подчеркиваю, что в нашем обществе не существует ни исторической, ни ментальной основы для понятия "чиновник". Его природой является самодержавие, притеснение прав и свобод, беззаконие "чинов" и соглашательство перед высшими "чинами". Эти имперские дрожжи сотни лет ферментируют московскую управленческую модель, которая все это время испытывает на прочность другие нации и государства.

Чиновник по своей природе не способен на лидерство и принципиальные решения. Его горизонт действий формируется старшими по "чину". Этот тезис иллюстрируется историческим фактом появления московского улуса. Разрешение на его основание на месте села Кучка в 1272-м предоставил хан Золотой Орды Менгу-Тимур. Он посадил сына Александра Невского на московский "стол". То есть без указания сверху будущие московиты не рискнули даже обустроить Кучку как центральное поселение своего улуса.

В Украине историческое развитие происходило радикально другим путем. Уже в истоках нашей государственности пробивались ростки демократии. В раннефеодальном государстве Русь существовали выборные должности. Киевляне за 200 лет до основания москвы созывали вече, где решали судьбу князя. Львов в 1356-м получил Магдебургское право. У нас есть первая в мире Конституция и уникальный опыт самоуправляющегося казацкого государства, где казаки выбирали и снимали гетманов…

Наша государственная эволюция – не о чинах и чиновниках. Она скорее о поиске формы, способной уравновесить украинское желание быть свободным и мечту о собственном государстве.

Наши общественные ценности – лидерство и демократичность – несовместимы с духом соглашательства перед чинами. Собственно, миссия государственных служащих демократической Украины несовместима с ограниченным коридором действий чиновника диктаторского образования.

Я призываю публичных служащих, журналистов и всех граждан избавляться от ментальной "дичи". Давайте воспринимать как совершенный факт, что в Украине нет "чиновников", а есть "государственные" и "публичные" служащие. Чтобы остановить имперскую инерцию, нужно правильно обозначать ключевые термины, определяющие нашу жизнь.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы начинает просветительскую кампанию "Чиновники под запретом". Наша цель – убедить украинцев отказаться от ментально чуждых понятий.

Для начала предлагаем выбросить из лексикона слово "чиновник" со всеми его производными. Так мы изменим навязанный нам много веков назад неукраинский дискурс. Это станет нашим вкладом в кампанию по запрету в Украине "чиновников".