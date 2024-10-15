В Украине заключенным могут разрешить выезжать из колоний на короткий срок: что известно

В Украине могут разрешить заключенным временно выезжать из колоний. Так, правительством был одобрен законопроект "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины в связи с решением Конституционного суда Украины от 20 декабря 2023 года".

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Этот законопроект определяет четкие условия и сроки, при которых осужденные могут покидать колонию. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Согласно проекту закона, осужденным, которые содержатся в колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями, могут быть разрешены кратковременные выезды за пределы колонии в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника.

Это касается также осужденных, которые находятся на участках социальной реабилитации исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания, а также колоний среднего уровня безопасности и воспитательных колоний.

Выезд разрешается только на территорию Украины, за исключением временно оккупированных районов, сроком не более семи суток, без учета времени на дорогу (не более трех суток).

Другим осужденным разрешаются кратковременные выезды на срок не более суток, не считая времени на дорогу (не более трех суток).

Также предполагается, что осужденные из колоний минимального уровня безопасности могут самостоятельно ехать к месту назначения и обратно, в то время как другие должны перемещаться под присмотром стражи.

Расходы на организацию кратковременных выездов осужденных покрывают сами осужденные, их родственники или другие лица.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 мая президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины закон, которым был урегулирован порядок реализации прав осужденных на их участие в обороне Украины.

Также сообщалось, что еще до принятия закона о мобилизации осужденных заявления на условно-досрочное увольнение для службы в армии подали более 3 тыс. человек.

Осужденные женщины наравне с мужчинами имеют возможность добровольно вступить в ряды ВСУ.