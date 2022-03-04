В Украине заключенные выразили желание идти воевать и сдавать кровь для раненых. Видео

Заключенные Харьковского следственного изолятора №27 записали видеообращение к украинским властям, в частности к президенту Владимиру Зеленскому, с просьбой разрешить помочь в войне с российскими оккупационными войсками. Мужчины выразили желание уйти на фронт или, по крайней мере, сдать кровь. Чтобы посмотреть видео, скрольте новость до конца.

"Если не отпускаете, возьмите хотя бы кровушку. Она там нужнее, чем нам", – заявляют задержанные. В это время на заднем фоне можно рассмотреть новости, которые транслируются по телевидению. Заключенные завершили обращение возгласом: "Слава Украине!".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Зеленский 28 февраля объявил амнистию для всех заключенных с реальным боевым стажем, желающих компенсировать свою вину в горячих точках. Президент добавил, что это решение не простое с моральной точки зрения, но полезно для нашей защиты.