В Украине зафиксировали землетрясение: детали

В Днестровском районе Черновецкой области ранним утром 21 января произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1 по шкале Рихтера.

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Об этом сообщили в Главном центре специального контроля на Facebook. Очаг сотрясения произошел на глубине около 3 км.

"По расчетам землетрясение не несет угрозы для населения, по классификации относится к слабым, ощущается лишь небольшой частью населения, под открытым небом – немногими. Колебания от землетрясения могут ощущаться отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря прошлого года было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,2. Эпицентр находился в районе города Новоднестровск Днестровского района, на глубине 6 км.

Накануне в Иране произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 баллов, что привело к серьезным травмам среди местного населения.